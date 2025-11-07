C’est le 7 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1960, c'est la date de naissance de Tommy Thayer, qui remplacera Ace Frehley comme guitariste pour le groupe américain de hard rock KISS. Thayer prend ce rôle en 2002.

- En 2002, Guns N’ Roses devait entâmer sa première tournée nord-américaine en neuf ans, mais à la place, 12 fans sont arrêtés lors d'une émeute après le spectacle à Vancouver lorsque le vol d'Axl Rose est retardé. Toute la tournée sera annulée.

- En 1968, Jim Morrison et les Doors sont bannis de la ville de Phoenix après qu'il ait excité la foule pendant leur concert. Il est également accusé d'avoir incité une émeute mais les accusations sont retirées plus tard.

- En 1995, Alice in Chains lance son troisième album, qui est éponyme. Ce sera leur dernier projet avec le chanteur Layne Staley.

- In 2006, les membres de Genesis Phil Collins, Mike Rutherford et Tony Banks annoncent qu'ils se réunissent pour une tournée.

- En 1981, Ozzy Osbourne lance son deuxième album solo, Diary of a Madman.

- En 1974, Ted Nugent gagne un concours de tir d'écureuils, après avoir tué un de ces animaux à 150 verges.

- En 1975, Elton John a l'album #1 avec Rock on the Westies. Il reste au sommet des palmarès pour trois semaines.

- En 1987, Bruce Springsteen arrive au sommet des palmarès avec l'album Tunnel of Love.

- En 1981, Hall & Oates passe deux semaines au #1 des palmarès avec le single “Private Eyes.”

- Et en 1991, le guitariste Izzy Stradlin quittte Guns N’ Roses à cause du comportement d'Axl Rose et qu'il a du mal à être autour du groupe maintenant qu'il est sobre. Stradlin sera remplacé par Gilby Clarke.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 7th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio