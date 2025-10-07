Pourquoi le 7 octobre est important dans l’histoire du rock

- En 1995, Alanis Morissette monte au #1 sur les palmarès américains avec son album Jagged Little Pills. L'album donnera six singles, dont "You Oughta Know", "Ironic", "You Learn", "Hand in My Pocket" et "Head over Feet". Il sera également l'album le plus vendu par une artiste féminine avec des ventes de plus de 30 millions de copies.

- En 2001, le batteur Peter Criss joue son dernier spectacle avec Kiss. Il est remplacé par Eric Singer. Criss revient en 2002 mais quitte encore une fois en 2004.

- En 1977, le guitariste Steve Hackett quitte Genesis pour entâmer une carrière solo.

- En 2004, le guitariste de Mötley Crüe Mick Mars, âgé de 53 ans, se fait remplacer la hanche avec succès.

- En 2003, Courtney Love est accusée pour un délit de possession de drogues après son arrestation quelques jours avant, lorsqu’elle a été trouvé près d’une maison à LA où elle aurait cassé des fenêtres et auraient essayé d’entrer. Après avoir payé la caution, elle a été amenée dans un hôpital pour traiter une surdose.

- Et en 2008, Rise Against lance leur cinquième album studio, Appeal to Reason, avec des singles comme « Re-Education (Through Labor), » « Audience of One » et « Savior. »

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 7th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio