- En 1968, Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones et John Bonham de Led Zeppelin font leur début sous le nom de The New Yardbirds dans un club près de Copenhagen au Danemark.

- En 1978, Keith Moon de The Who meurt à Londres à l'âge de 32 ans. Il fait une surdose du médicament Hemenephirin, qu'il prenait pour son alcoolisme. Fait intéressant, Moon meurt dans le même appartement de Londres où “Mama” Cass Elliot était morte en 1974.

- En 2003, le chanteur-compositeur Warren Zevon meurt du cancer à l'âge de 56 ans.

- En 1985, David Bowie et Mick Jagger ont la chanson #1 au Royaume-Uni avec leur reprise de "Dancing in the Street" des Vandellas, sortie en 1964.

- En 2000, aux MTV Video Music Awards, Tom Commerford, le bassiste de Rage Against the Machine, monte sur une partie de la scène après que son groupe ait perdu le prix pour Meilleur vidéo rock au profit de Limp Bizkit.

- En 2008, Linkin Park remporte la statuette pour Meilleur vidéo rock pour “Shadow of the Day” aux MTV Video Music Awards.

- Et en 2004, les rockeurs écossais Franz Ferdinand gagnent le prestigieux UK Mercury Prize pour leur premier album éponyme.

