- C'est la fête de The Edge de U2, né en 1961.

- En 1992, Axl Rose, le chanteur de Guns N’ Roses, sort de scène après 55 minute lors d'un concert à Montréal, se plaignant d'un mal de gorge. L'autre groupe à l'affiche cette soirée-là, Metallica, a également coupé leur concert, lorsque James Hetfield est blessé par des effets pyrotechniques. Une émeute s'ensuit, retournant des voitures, cassant des fenêtres, allumant des feux et saccageant des magasins.

- En 1969, le photographe Iain McMillan prend six photos des Beatles alors qu'ils traversent la rue Abbey Road, pour la couverture de l'album du même nom.

- En 1996, pendant un show de Kiss à Cincinnati, un fan lance sa jambe artificielle sur la scène. Tous les membres du groupe y mettent leur autographe, avant de la lui relancer.

- En 1981, MTV diffuse le premier concert stéréo de REO Speedwagon, qui faisait la promotion de leur plus récent album, Hi Infidelity.

- En 1987, moins de trois mois après être montés au #1 avec la chanson “With or Without You,” U2 ont un deuxième hit au #1 avec “I Still Haven’t Found What I’m Looking For” de l'album The Joshua Tree.

- Et en 2006, Travis Barker, le batteur de Blink-182, demande le divorce de Shanna Moakler.

