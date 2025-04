C’est le 8 avril et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1994, The Offspring lance l'album monstre Smash. Grâce au succès des singles "Come Out and Play" et "Self Esteem", Smash deviendra un des albums indépendants les plus vendus de l'histoire, avec au moins 15 millions d'albums vendus.

- En 1975, Aerosmith lance son troisième album studio Toys In The Attic. C'est l'album le plus vendu du groupe aux États-Unis, avec huit millions de ventes. On y trouve le hit "Walk This Way" qui montera au #19 sur Billboard Hot 100 au début de 1977 lorsqu'il est resorti, mettant le groupe sur la carte du le monde de la musique.

- En 1973, le film de Neil Young, Journey through the Past, fait ses débuts au UK Film Festival. Le film expérimental, réalisé par le chanteur, a été créé à partir d'enregistrements de concert, des scènes en coulisses et des séquences artistiques. La critique ne sera pas impressionnée.

- En 1979, le groupe Van Halen entame sa première tournée mondiale. Le groupe passe presqu'un an sur la route, ouvrant pour Black Sabbath et se démarquant avec leur spectacle époustoufflant. Ils sont si bons que, parfois, la foule hue Black Sabbath parce qu'ils veulent plus de Van Halen.

 

- En 2000, le groupe Rage Against the Machine ramasse tout aux 23e California Music Awards, gagnant cinq prix pour leur album The Battle of Los Angeles.

- En 1998, en explorant des îles près de la côte brésilienne, Ronnie Wood, le guitariste des Rolling Stones, doit être secouru lorsqu'un moteur sur le bateau prend feu. Wood et 11 autres passagers sont secourus par des journalistes juste avant que le bateau n'explose.

 

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why April 8th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio