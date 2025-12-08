C’est le 8 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1980, John Lennon meurt d'un coup de feu à l'extérieur de son appartement à New York, tiré par Mark David Chapman. Lennon et Yoko Ono revenaient du studio Record Plant studios.

- En 2003, Ozzy Osbourne se brise la clavicule, huit côtes et un vertèbre dans le coup dans un accident de quatre-roues sur sa propriété en Angleterre.



- En 1998, Bruce Springsteen annonce que pour la première fois en une décennnie, il retournera en tournée avec le E Street Band.

- En 1995, Courtney Love apparaît dans le spécial de Barbara Walters sur les 10 personnes les plus fascinantes de 1995, où elle avoue en larmes qu'elle aurait aimé faire "8 milles millions de choses" différement pour empêcher la mort de son mari Kurt Cobain.

- En 2013, Metallica joue dans un dome sur la base argentine Carlini en Antartique, devenant le premier groupe à jouer sur les sept continents.

- En 1979, Styx passe deux semaines au sommet des palmarès avec le single “Babe,” their only song to go to No. 1.

- Et en 2004, “Dimebag” Darrell Abbott, le guitariste de Damageplan et Pantera, est assassiné sur scène à Columbus en Ohio, pendant une fusillade qui a également tué le chef de la sécurité du groupe, un employé du groupe et un membre de l'auditoire.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 8th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio