C’est le 8 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1969, Eric Clapton, Ginger Baker et Steve Winwood annoncent la formation d'un nouveau groupe. Avec Rich Grech du groupe Family à la basse, le quartet devient Blind Faith.

- En 1973, Max Yasgur meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 53 ans. Le fermier laitier était propriétaire du site à Bethel dans l'état de New York où le festival Woodstock original avait eu lieu en 1969.

- En 1980, David Bowie finalise son divorce de Angie Bowie. Le chanteur reçoit la garde de son fils, Zowie, mais doit payer 51 000 $ à son ex.

- En 1994, Oasis doit annuler sa première tournée à l'étranger lorsqu'ils sont déportés de la Hollande. Les gars ont participé à une bagarre sur le traversier sur la Manche. Certains des membres du groupe ont été arrêtés et ont dû être enfermés dans la cale du bateau.

- Et en 2006, U2 sont les grands gagnants des Grammys, ramenant cinq trophés incluant ceux pour Album de l'année et Album rock de l'année pour How to Dismantle an Atomic Bomb. Ils gagnent également Meilleure chanson rock pour “City of Blinding Lights,” ainsi que Meilleure performance rock par un duo ou un groupe et Chanson de l'année pour “Sometimes You Can’t Make It on Your Own.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 8th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio