- En 2011, Phil Collins annonce qu'il prend sa retraite pour passer plus de temps avec sa famille. Toutefois, en 2013, il recommence à faire de la musique.

- En 1974, certains des ex-membres des groupes Free, Mott the Hoople et King Crimson jouent leur premier concert ensemble à Newcastle en Angleterre, sous le nom de Bad Company.

- En 2003, Mark Knopfler, l'ancien chanteur de Dire Straits, a un accident lorsque sa moto entre en collision avec une Fiat à Londres. Il se brise la clavicule et six côtes.

- En 1969, The Small Faces se séparent lorsque le chanteur Steve Marriott annonce qu'il quitte le groupe. Ronnie Lane, Ian McLagan et Kenney Jones se joignent à Ronnie Wood et Rod Stewart pour former The Faces.

- Et en 1993, au grand chagrin de Winger, Beavis and Butt-Head est diffusé pour la première fois à MTV.



Article original Why March 8th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio