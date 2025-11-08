C’est le 8 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1975, David Bowie fait son début à la télévision américaine lorsqu'il joue "Fame" à l'émission de Cher. Bowie, qui habitait à New York, avait écrit la chanson avec John Lennon lors d'une session musicale entre amis.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1987, pour créer des scènes pour leur documentaire Rattle and Hum, U2 joue un spectacle gratuit, nommé Save the Yuppie, à San Francisco. Un mandat d'arrêt au nom de Bono est émis, après qu'il ait peinturé les mots “Rock n Roll Stops Traffic” sur une fontaine pour l'événement.

- En 2008, AC/DC passe deux semaines au sommet des palmarès avec l'album Black Ice, le quinzième du groupe.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1971, Led Zeppelin lance son quatrième album, Led Zeppelin IV.

- En 1986, Metallica joue son premier concert avec Jason Newsted, le nouveau bassiste du groupe.

- En 1980, Bruce Springsteen passe quatre semaines au #1 du palmarès avec l'album The River, son premier album #1 aux États-Unis.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- Etn 2001, Limp Bizkit et Gorillaz sont les grand gagnants aux MTV Europe Music Awards. Limp gagne Meilleur groupe et Meilleur album, alors que Gorillaz rempote Meilleur groupe dance et Meilleur chanson pour “Clint Eastwood.”

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 8th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio