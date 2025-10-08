C’est le 8 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1988, Pink Floyd voit Dark Side of the Moon quitter le Billboard Top 200, 741 semaines après y avoir apparu en premier.

- En 1990, Eddie Vedder quitte la maison à San Diego pour aller à Seattle pour rencontrer ses camarades du groupe Pearl Jam pour la première fois. Ils commencent une semaine d’enregistrement qui donnera finalement leur premier album, Ten.

- En 1968, « Mama » Cass Elliot joue son premier spectacle solo au Caesars Palace à Las Vegas. Elle devait jouer deux semaines mais ce sera annulé parce que le groupe n’avait pas assez répété et Elliot a eu une angine.

- En 1994, U2, Iggy Pop, Cheap Trick et d’autres participent au spécial A Tribute to Elvis, une émission payante.

- En 2004, Joan Jett, Josh Homme de Queens of the Stone Age, Sonic Youth, Blondie et The Strokes jouent un spectacle-bénéfice en hommage aux Ramones à New York.

- Et en 2012, Green Day annule leur spectacle au festival Voodoo Music Festival en Nouvelle-Orléans, parce que le chanteur Billie Joe Armstrong était en traitement pour abus de drogues.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 8th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio