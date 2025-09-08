C’est le 8 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1990, Jon Bon Jovi ont la chanson #1 aux États-Unis avec “Blaze of Glory” du film Young Guns II.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1973, le Allman Brothers Band commence un séjour de cinq semaines au sommet des palmarès avec l'album Brothers and Sisters, leur seul album à s'y rendre.

- En 1993, Courtney Love et Kurt Cobain montent sur scène ensemble pour la première fois, au Club Lingerie à LA.

- En 2003, un juge du Minnesota déclare que Marilyn Manson n'est pas coupable d'avoir attaqué un garde de sécurité qui avait accusé le rockeur choc de s'être frotté la croupe sur sa tête lors d'un spectacle en 2000.

- En 2003, David Bowie débute son nouveau album Reality lors d'un spectacle à Londres, qui est diffusé aux fans dans des cinémas partout dans le monde. C'était le premier concert interactif de l'histoire.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 2002, Bruce Dickinson, le chanteur d'Iron Maiden, a sa première journée de son nouvel emploi comme pilote commercial. Il vole de Londres jusqu'au Portugal et en Égypte pour la compagnie Astraeus Airlines.

- En 1995, Annie Lennox joue un concert gratuit à Central Park à NewYork. Un CD de ce concert sera lancé plus tard.

- Et en 2005, Radiohead, Gorillaz, Bloc Party et d'autres groupes enregistrent ce qui était à l'époque l'album le plus rapide. Intitulé Help: A Day in the Life, il est mis en vente 24 heures après son enregistrement et les profits vont à la charité War Child.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 8th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio