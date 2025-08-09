C’est le 9 août et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1994, pendant un concert d'Oasis à Newcastle upon Tyne en Angleterre, le guitariste Noel Gallagher est frappé au visage par un homme qui était monté sur scène. Le groupe refuse de continuer à jouer, ce qui met la foule en colère. Lorsque l'autobus du groupe quitte, plus de 300 personnes s'en prennent au véhicule.

- En 1986, les membres originaux de Queen donnent ce qui sera leur dernier concert, jouant à Knebworth Park en Angleterre. Les deux dernières chansons qu'ils jouent pour les 120 000 fans présents sont “We Are the Champions” et “God Save the Queen.”

- En 1995, les membres originaux de Kiss jouent ensemble pour la première fois depuis 1980, lorsque Peter Criss et Ace Frehley se joignent au groupe pour le tournage du spécial MTV Unplugged.

- En 1996, les Ramones se séparent.

- Et en 1995, Jerry Garcia, le chanteur des Grateful Dead, meurt d'une crise cardiaque à l'âge de 53 ans.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why August 9th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio