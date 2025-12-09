C’est le 9 décembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1972, Frank Wright III, mieux connu sous le nom de Tre Cool de Green Day, naît à Frankfurt en Allemagne. Il aura un succès monstre avec son groupe, vendant plus de 75 millions d'albums. Il a également participé aux autres projets de Green Day, comme The Network et Foxboro Hot Tubs.

- En 2000, le groupe U2 joue pour la première fois à Saturday Night Live, interprétant “Beautiful Day” et “Elevation.”

- En 1972, le groupe The Moody Blues passent cinq semaines au #1 sur les palmarès avec leur septième album, Seventh Sojourn.

- En 1989, Billy Joel passe deux semaines au sommet des palmarès avec le single “We Didn’t Start the Fire.”

- En 1992, le bassiste Bill Wyman annonce qu'il quitte formellement les Rolling Stones.

- En 1966, Cream lance leur premier album Fresh Cream.

- Et en 2011, Karen O, la chanteuse des Yeah Yeah Yeahs, marie son copain de longue date, le réalisateur Barnaby Clay.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why December 9th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio