C’est le 9 février et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1964, les Beatles font leur début aux États-Unis avec leur célèbre performance au The Ed Sullivan Show. Les Fab Four jouent cinq chansons, incluant la chanson alors #1, “I Want to Hold Your Hand.” 73 millions de personnes regardent le spectacle.

- En 1972, le groupe de Paul McCartney, Wings, joue son premier concert à l'université de Nottingham à Angleterre.

- En 2009, Robert Plant, le chanteur de Led Zeppelin, gagne cinq Grammys pour Raising Sand, sa collaboration bluegrass avec Alison Krauss. Parmi les prix, on trouve Album de l'année et Disque de l'année (pour “Please Read the Letter"). Bruce Springsteen a aussi remporté des honneurs, gagnant le Grammy pour Meilleure chanson rock pour “Girls in their Summer Clothes.”

- En 1981, Bill Haley, que plusieurs avaient déclaré la première star du rock'n'roll après son succès “Rock Around the Clock” en 1955, meurt d'une crise cardiaque.

- En 2009, le Foo Fighter Dave Grohl et sa maison de disques poursuivent Miramax Pictures, accusant la compagnie de production appartenant à Disney d'avoir utiliser sans autorisation la chanson "Big Me" des Foo Fighters dans la bande-annonce pour le film Rounders.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why February 9th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio