C’est le 9 juin et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1977, George Harrison se divorce de Pattie Boyd, qui épousera alors Eric Clapton, l'ami d'Harrison.

- En 1972, Bruce Springsteen signe avec Columbia Records et commence à assembler le E Street Band, choisissant d'anciens compagnons de musique à Asbury Park. Ensemble, ils commencent à travailler sur leur premier album, intitulé Greetings from Asbury Park, N.J.

- En 1978, les Rolling Stones lancent Some Girls, leur premier album avec le guitariste Ronnie Wood comme membre à temps plein.

 

- En 1989, les Doobie Brothers se réunissent après une pause de sept ans.

- En 2003, Radiohead lance le sixième album studio du groupe, intitulé Hail to the Thief.

 

- Et en 1998, Liam Gallagher d'Oasis se bat avec Mick Hucknall, le chanteur de Simply Red, à Londres. Cela se produit dans un bar d'hôtel où Gallagher, alors âgé de 25 ans, s'est approché d'Hucknall, qui célébrait son 38e anniversaire. Gallagher était agaçé par des choses qu'Hucknall aurait dit sur le groupe lors d'une entrevue récente et venait insulter Hucknall. Hucknall lance Gallagher contre un mur et les agents de sécurité les séparent.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why June 9th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio