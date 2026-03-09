C’est le 9 mars et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2011, Brandon Flowers, le chanteur des Killers, devient père pour la troisième fois, lorsque sa femme donne naissance à leur fils Henry.

- En 1987, U2 lance l'album qui les met sur la carte, The Joshua Tree.

- En 2007, Brad Delp, le chanteur de Boston, s'enlève la vie en s'empoisonnant au monoxide de carbone chez lui au New Hampshire. On le trouve avec une note attachée à son chandail qui dit "M. Brad Delp. Je suis une âme seule."

- En 1996, le guitariste d'Oasis Noel Gallagher quitte la scène pendant un concert dans une station de ski, parce qu'il a trop froid aux mains pour jouer.

- Et en 1985, le groupe REO Speedwagon passe un séjour de trois semaines au sommet des palmarès avec le single “Can’t Fight This Feeling."

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why March 9th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio