C’est le 9 novembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1974, le groupe canadien Bachman Turner Overdrive a la chanson #1 aux États-Unis avec “You Ain’t Seen Nothing Yet.”

- En 1966, John Lennon rencontre Yoko Ono à son exposition d'art à Londres.

- En 1969, Rod Stewart lance son premier album solo, nommé simplement The Rod Stewart Album, qui montera au #139 sur le Billboard 200.

- En 1999, la Recording Industry Association of America declare que Greatest Hits 1971-1975 des Eagles est l'album le plus vendu du siècle.

- En 1973, Billy Joel lance son album Piano Man.

- Et en 1967, la première édition de Rolling Stone est publiée à San Francisco. La couverture est adornée d'une photo de John Lennon.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why November 9th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio