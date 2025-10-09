C’est le 9 octobre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 2010, pour célébrer le 70ème anniversaire de John Lennon, né en 1940, le Hall of Fame du rock met des enregistrements post-Beatles du chanteur et des contributions de fans dans des "capsules temporelles". Elles seront ouvertes le 9 octobre 2040.

- En 1987, Bruce Springsteen lance son huitième album studio, Tunnel of Love.

- En 1993, Nirvana débute dans les palmarès au #1 avec In Utero, leur troisième et dernier album studio.

- En 2001, Bono de U2, le chanteur de R.E.M. Michael Stipe et Moby surprennent les fans au deuxième concert-bénéfice anti-violence organisé par les Beastie Boys à New York.

- Et en 2003, 172 fans de Limp Bizkit poursuivent le groupe pour avoir quitté la scène après seulement 17 minutes à leur spectacle à Chicago pour la tournée Summer Sanitarium Tour. Le groupe avait été bombardé de déchets.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why October 9th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio