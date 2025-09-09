C’est le 9 septembre et voici quelques raisons pourquoi cette date est importante dans l’histoire du rock :

- En 1965, les Rolling Stones ont la chanson #1 au Royaume-Uni avec "(I Can't Get No) Satisfaction", ce qui sera leur 4e single au #1. Keith Richards avait enregistré la partie de guitare dans un hôtel en Floride. Il fait cela avant d'aller se coucher. Il affirme qu'il l'a réécouté le matin et que c'était environ 2 minutes de guitare acoustique et ensuite 40 minutes de lui qui ronfle.

- En 1952, Dave Stewart naît en Angleterre. Il fera partie d'Eurythmics.

- En 1964, Rod Stewart enregistre son premier single. Il l'intitule “Good Morning, Little Schoolgirl” et il la jouera avec les Hoochie Coochie Men. Il n'aura aucun succès.

- En 1971, John Lennon lance son deuxième album solo, Imagine. C'est son premier album #1.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1992, Krist Novoselic s'assomme en lançant sa basse dans les airs, qui lui retombe sur la tête, lors des MTV Video Music Awards.

- En 1999, Korn gagne la statuette pour Meilleur vidéo rock pour “Freak on a Leash” aux MTV Video Music Awards.

&amp;amp;amp;amp;nbsp;

- En 1999, les Smashing Pumpkins annoncent que la bassiste D’Arcy Wretzky a quitté le groupe après avoir enregistré sa partie de l'album Machina/The Machines of God.

- Et en 2003, Velvet Revolver, le super groupe formé d'anciens membres de Guns N’ Roses et Scott Weiland, le chanteur de Stone Temple Pilots, signe un contrat d'enregistrement avec RCA.

Et voilà ce qui est arrivé en date d’aujourd’hui dans l’histoire du rock.

Article original Why September 9th Matters in Rock History par Dave Basner pour iHeartRadio

Traduit par Pascal Vézina pour iHeartRadio