The Rush Roundtable - April 30th 2021
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The Rush Roundtable - April 30th 2021
Panelists: Celina Caesar-Chavannes, Former Liberal MP, senior advisor at Queens University, and Author Brian Lilley, The Toronto Sun
LATEST EPISODES
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May 2 - The "One Day I Will" ChallengeGUEST: Jeremy Diamond (CEO, RCAF Foundation) https://rcaffoundation.ca/portfolio-items/one-day-i-will/
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May 2 - What Could Ending America's Endless War Mean?GUEST: Phil Halton (Author of "Blood Washing Blood: Afghanistan's Hundred-Year War")