More Beer Store locations to resume accepting empties

The Beer Store has announced plans to expand the number of locations that will go back to participating in Ontario's deposit return program.

Starting Monday, a total of 200 stores -- about half of the Beer Store's locations across the province -- will accept empties.

As of Friday, only about 70 locations were participating in the program after the company phased it back in on the heels of suspending it due to the COVID-19 pandemic.

Customers are asked to rinse bottles before visiting a store and to practice social distancing.

The Beer Store says will be limited to one cart per person.

Beer Store retail locations will also modify their hours to 11am to 6pm, Monday through Saturday and will operate on regular business hours on Sunday.

