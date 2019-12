OSSTF announces another day of strike action

The union that represents Ontario high school teachers has another one-day strike planned for next Wednesday.

Contract talks are still scheduled between the province and the OSSTF for Monday and Tuesday, however, the union is required to give the government five days notice of strike action which is why it needed to be announced today.

All OSSTF/FEESO members employed by the following school boards will be engaged in the full

withdrawal of services Wednesday, December 18:

• Lakehead District School Board

• Thunder Bay Catholic District School Board

• Lambton Kent District School Board

• Thames Valley District School Board

• Waterloo Region District School Board

• Waterloo Catholic District School Board

• York Region District School Board

• York Catholic District School Board

• Halton District School Board

• Kawartha Pine Ridge District School Board

Those members employed by Conseil scolaire de district catholique MonAvenir at the following

worksites will be engaged in the full withdrawal of services:

• École élémentaire catholique Cardinal-Léger

• École élémentaire catholique Mère-Élisabeth-Bruyère

• École secondaire catholique Père-René-de-Galinée

• École élémentaire catholique Saint-René-Goupil

• École élémentaire catholique Saint-Noël-Chabanel (Cambridge)

• École élémentaire catholique Jean-Béliveau

• École élémentaire catholique Le-Petit-Prince

• École catholique Pape-François

• École secondaire Renaissance

• Campus Renaissance

• École élémentaire catholique Saint-Jean

• École élémentaire catholique Saint-Michel

• École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Markham)

• École catholique Monseigneur-Jamot

• École élémentaire catholique Sainte-Marie (Oakville)

• Garderie satellite Copains copines—Sainte-Marie (Oakville)

• École secondaire catholique Sainte-Trinité

• École élémentaire catholique Milton Sud

• École élémentaire catholique Saint-Nicolas

Those members employed by the Conseil scolaire Viamonde at the following worksites will be

engaged in the full withdrawal of services:

• École élémentaire La Pommeraie

• École élémentaire Marie-Curie

• École secondaire Gabriel-Dumont . . . 2

• Académie de la Tamise

• École élémentaire Les Rapides

• École secondaire Franco-Jeunesse

• École élémentaire Viola-Léger

• École élémentaire L’Odyssée

• École élémentaire L’Harmonie

• École secondaire Gaétan-Gervais

• École élémentaire Patricia-Picknell

• École élémentaire du Chêne

• École élémentaire Dyane-Adam

• École élémentaire Horizon Jeunesse

• École secondaire Norval-Morrisseau

• École élémentaire La Fontaine

• Académie de la Moraine

• École élémentaire Paul-Demers

• École secondaire Étienne-Brûlé

