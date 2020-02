OSSTF to hold strikes at some school boards Tuesday

Educators represented by OSSTF will launch one-day strikes at some Ontario school boards on Tuesday February 4.

In the GTHA, high school teachers at public boards in Halton and York regions will be on the picket lines.

The York Catholic District School Board will also be hit by a strike. OSSTF represents professional student services personnel at the YCDSB.

The full list of affected schools and school boards is below.

• Lakehead District School Board

• Thunder Bay Catholic District School Board

• Lambton Kent District School Board

• Thames Valley District School Board

• Waterloo Region District School Board

• Waterloo Catholic District School Board

• York Region District School Board

• York Catholic District School Board

• Halton District School Board

• Kawartha Pine Ridge District School Board

Conseil scolaire catholique MonAvenir schools:

• École élémentaire catholique Cardinal-Léger

• École élémentaire catholique Mère-Élisabeth-Bruyère

• École secondaire catholique Père-René-de-Galinée

• École élémentaire catholique Saint-René-Goupil

• École élémentaire catholique Saint-René-Goupil – Programme avant et après école

• École élémentaire catholique Saint-Noël-Chabanel (Cambridge)

• École élémentaire catholique Jean-Béliveau

• École élémentaire catholique Le-Petit-Prince

• École catholique Pape-François

• École secondaire Renaissance

• Campus Renaissance

• École élémentaire catholique Saint-Jean

• École élémentaire catholique Saint-Michel

• École élémentaire catholique Sainte-Marguerite-Bourgeoys (Markham)

• École catholique Monseigneur-Jamot

• École élémentaire catholique Sainte-Marie (Oakville)

• Garderie satellite Copains copines – Sainte-Marie (Oakville)

• École secondaire catholique Sainte-Trinité

• École élémentaire catholique Milton Sud

• École élémentaire catholique Saint-Nicolas

Conseil scolaire Viamonde schools:

• École élémentaire La Pommeraie

• École élémentaire Marie-Curie

• École secondaire Gabriel-Dumont

• Académie de la Tamise

• École élémentaire Les Rapides

• École secondaire Franco-Jeunesse

• École élémentaire Viola-Léger

• École élémentaire L’Odyssée

• École élémentaire L’Harmonie

• École secondaire Gaétan-Gervais

• École élémentaire Patricia-Picknell

• École élémentaire du Chêne

• École élémentaire Dyane-Adam

• École élémentaire Horizon Jeunesse

• École secondaire Norval-Morrisseau

• École élémentaire La Fontaine

• Académie de la Moraine

• École élémentaire Paul-Demers