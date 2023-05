Des joueurs de la région vont se faire repêcher cet été dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Six joueurs des Forestiers d'Amos au niveau M18 AAA sont admissibles.

En tête de liste vient le défenseur de 15 ans Hemrick Carbonneau. Il est classé comme un choix potentiel de 4e ronde par le Centre de soutien au recrutement (CSR) de la LHJMQ.

«C'est difficile de jouer contre lui à un contre un. Il n'est pas extrêmement grand, mais il est bon avec son bâton. Il est capable de contenir les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Il a des qualités offensives. Il a un certain sang-froid avec la rondelle. Il est capable de trouver des premières passes aisément. C'est un joueur qui est assez complet», remarque l'entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, Shawn Lanoue.

Les attaquants Sheldon Rankin (4e ronde), Mathias Bourque (6e à 8e) et Isaac Paré (13e et plus), le défenseur Adam Lemay (9e à 12e) et le gardien Olivier Pomerleau (13e et plus) figurent aussi sur la liste finale du CSR.

Six autres joueurs, cette fois du programme des Citadelles de Rouyn-Noranda M17 AAA, peuvent aussi aspirer à être sélectionné en juin à Sherbrooke.

Il est question ici des attaquants Raphaël Laviolette (5e ronde) et Fred-Étienne Bernier (13e et plus), les défenseurs Guillaume Pomerleau (6e à 8e) et Jacob Tremblay (13e et plus) ainsi que les deux gardiens de l'équipe, soit Charles Gagné (13e et plus) et Xavier Delisle (6e à 8e).

Deux autres hockeyeurs de la région sont aussi classés par le CSR. Il s'agit de Justin Lachance (13e et plus), un gardien qui a joué cette année avec le Filon Or et des Bois dans le RSEQ, ainsi que Sasha McGuire (13e et plus), attaquant des Appolos Rouge de Val-d'Or dans le M18 A.

Rappelons que les Foreurs de Val-d'Or détiennent pour cet encan la quatrième sélection au total.