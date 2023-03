L'Abitibi-Témiscamingue a raflé un bon total de 17 médailles aux Jeux du Québec, à Rivière-du-Loup.

Du lot, trois sont en or, six sont argentées et huit sont de bronze.

17 médailles, c'est quatre de plus qu'aux derniers Jeux.

Les médailles de l'Abitibi-Témiscamingue aux Jeux

Or:

Léa-Maude Brière et Louis-Thomas Bergeron au relais de ski de ski de fond

Léa-Maude Brière et Louis-Thomas Bergeron au 5km de ski

Argent:

Béatrice Toupin au 5km style libre de ski de fond

Léa-Maude Brière au 3 km classique de ski

Nicolas Lafontaine au cumulatif en haltérophilie

Nicolas Lafontaine à l’arraché en haltérophilie

Samuel Bergeron au cumulatif en haltérophilie

Samuel Bergeron à l'arraché en haltérophilie

Bronze:

Elfie Deshaies au 5km style libre de ski de fond

Béatrice Toupin au 5 km de ski de fond classique

Thomas Warolin en judo chez les moins de 55 kg

L’équipe féminine de curling

Nicolas Lafontaine à l’épaulé-jeté en haltérophilie

Olivier Gaubert en trampoline

Samuel Bergeron à l'épaulé jeté en haltérophilie

Loïc Pichette en judo, moins de 90 kg