L'Abitibi-Témiscamingue dispose de 2,3M$ pour mettre en oeuvre une stratégie d'attraction.

La cagnotte est amassée par différents acteurs de la région et une aide du gouvernement du Québec (1,8M$).

L'Entente sectorielle de développement veut soutenir la réalisation de différentes initiatives touchant l'attraction, mais aussi l'accompagnement et l'enracinement de nouveaux citoyens.

Un plan d'action sera mis sur pied et une image de marque sera créée pour aider entreprises et organismes à recruter.

Les élus espèrent y voir là un premier jet vers la sortie de la pénurie de main-d'oeuvre.

Le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, estime que toute la région peut se faire entendre quand elle parle d'une voix forte:

«C'est le fun de voir ça. Les acteurs régionaux doivent être dans les décisions et les organismes aussi. C'est toujours difficile de faire passer des projets au niveau supérieur, mais avec tous les acteurs réunis, on a un but commun et on présente les projets de la région.»

Par ailleurs, Philippe Barrette et Suzanne Fortin mettent la main sur la médaille régionale de la Conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue, soulignant leur apport à la région.

Le premier a été maire de Témiscamingue pendant 20 ans et préfet de la MRC du Témiscamingue huit ans, alors que la deuxième a fourni des années d'efforts dans le Tour de l'Abitibi et est encore activement impliquée.