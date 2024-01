Le député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, voit 2024 avec optimisme.

Selon le bloquiste, la région est en «mode attente» dans plusieurs départements qui pourraient débloquer.

C'est le cas pour les infrastructures sportives, le logement, le transport aérien et l'aide financière aux aînés.

D'après Sébastien Lemire, il importe plus que tout de soutenir les agriculteurs.

«Ils ne sont définitivement pas reconnus à leur juste valeur et il va falloir que les gouvernements en prennent acte. En Abitibi-Témiscamingue, notre agriculture est distincte, comme notre climat et nos sols. Les programmes se renvoient la balle et les assurances n'ont pas joué leur rôle», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, même si le Québec n'est pas en retard pour les minéraux critiques et stratégiques, «il est temps d'embrayer», pense le député Lemire.

«On n'est pas en retard, mais on n'est pas en avance non plus. Il y a beaucoup d'intérêt pour les minéraux critiques, dont le lithium, qu'on a ici en Abitibi-Témiscamingue. Il va falloir miser sur l'exploration. Il y a des choses au fédéral et des législations à simplifier, tout en ne sacrifiant pas les aspects environnementaux», souligne-t-il.