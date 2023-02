Le Labyrinthe des insectes d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue, a plusieurs nouveaux pensionnaires.

Les serpents Médusa et Eugène viennent d'avoir une portée... de 23 bébés boas constrictors.

Ça peut paraître beaucoup de travail pour les parents, mais les bébés serpents sont autonomes dès la naissance.

«23, c'est une portée moyenne. À juger l'état de nos bébés serpents, qui sont très gras, c'est une belle portée. Ils sont tous en santé.»

- Tommy St-Laurent, fondateur et propriétaire du Labyrinthe

Le reptile est ovovivipare, donc la femelle garde les oeufs en elle pendant la gestation, qui varie de trois à six mois.

Avant d'y arriver, il faut réunir certaines conditions et avoir un peu de chance:

«Quand on va mettre des mâles avec des femelles, des fois, elles rejettent le mâle et vont refuser de s'accoupler. Des fois, c'est un processus long. Nous, ça a pris deux mois et elle a accepté le mâle, c'est un timing super.»

Avis aux curieux, le Labyrinthe va probablement chercher des familles pour quelques-uns des bébés.

«On a mélangé un albinos avec un régulier et il y a du mélange de couleur. Tu peux voir les motifs de chacun et il se passe un coup de foudre. Tu les manipules et les regardes, il y a une chimie et un attachement particulier qui se fait avec les bêtes.»

Le Labyrinthe des insectes est ouvert au public depuis 2013. Il permet d'en apprendre plus sur une foule d'insectes des quatre coins du monde.

Pour voir la vidéo de la naissance des bébés, cliquez ici.