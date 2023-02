Le Centre de cancérologie de Rouyn-Noranda, dont l'ouverture a été reportée à maintes reprises, est bel et bien en fonction.

Depuis son inauguration en novembre, 23 personnes de la région et du Nord-du-Québec ont reçu des soins localement plutôt qu'à Montréal ou Gatineau.



Quant au recrutement, deux techniciens ont été embauchés par le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. Ils se grefferont aux équipes en juin.

«On est très heureux que la situation ait été corrigée et qu'on puisse maintenant offrir des services à la population. On doit maintenant s'assurer de maintenir les employés en poste et également de maintenir une attraction pour s'assurer de pouvoir développer l'ensemble des services qui pourront être offerts.»

- Carl Verreault, représentant national de l'APTS en Abitibi-Témiscamingue

Près de 400 patients, chaque année, devaient séjourner dans les grands centres pour recevoir des soins de radiothérapie.

Seuls les traitements de nature palliative sont offerts. Des traitements curatifs le seront éventuellement, selon la capacité des équipes de soins.