Notre région a gagné 300 habitants en 2022.

C'est selon les données de l'Institut de la statistique du Québec.

Nous sommes passés de 148 162 à 148 493 personnes en un an.

C'est 1 000 de plus qu'il y a 10 ans et 1 500 de plus qu'il y a 20 ans.

Par ailleurs, le solde migratoire de l'Abitibi-Témiscamingue l'an passé a été de -256.