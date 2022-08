En cinq ans, avec l'autorisation du gouvernement du Québec, la Fonderie Horne a traité plus de 340 000 tonnes de déchets dangereux provenant du monde entier. C'est ce que révèle une enquête menée par Radio-Canada.

«La CAQ accepte que Glencore brûle les vidanges du monde entier dans notre cour arrière, contaminant nos familles et notre milieu à l’arsenic. C'est inacceptable.», s'insurge la députée solidaire de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien.

Radio-Canada démontre également qu'en 2020, la Fonderie Horne a traité 700 000 tonnes de concentrés et sous-produits métallurgiques contenant de l'arsenic parfois même à haute teneur.

«Je m'attends maintenant que la Fonderie Horne soit transparente et qu'elle dévoile tous les matériaux dangereux qu'elle traite et la façon dont elle en dispose. Ce sont des choses que je ne savais pas et j'ai été choqué ce matin de voir ça. Si on en dispose de façon verte, il n'y a pas nécessairement de problème. Chaque entreprise peut générer des déchets dangereux. Ça dépend vraiment de ce que tu en fais.», estime le candidat péquiste dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Jean-François Vachon.