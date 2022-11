La Chambre de commerce de Val-d'Or prépare sa soirée de reconnaissance.

Le 43è Gala de l'entreprise va souligner les bons coups de la communauté d'affaires le 22 avril.

Ce sera le temps de donner des tapes dans le dos aux leaders économiques, qui sont aux prises avec plusieurs grands défis.

La directrice générale de la Chambre de commerce de Val-d'Or, Hélène Paradis, explique que le thème «Droit devant» est un incontournable cette année :

«C'est très à propos avec les années et mois qu'on vient de passer. Le thème est rassembleur, on a besoin de tout le monde pour y arriver. On fonce, on sait où on s'en va et il faut aller de l'avant avec les défis et les embûches. Il y a tellement de belles choses qui se font qu'il faut les reconnaître.»

16 prix seront remis. Cette année, deux prix «filons» ont été modifiés pour mieux refléter la réalité 2022.

La période de mises en candidature est ouverte.

Annie Gauthier est la présidente d'honneur de cette édition 2023.

