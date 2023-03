Val-d'Or va devoir dépenser un peu plus que prévu pour les travaux sur la 3è Avenue.

Au terme de l'appel d'offres, le seul soumissionnaire intéressé pour le projet phare 2023 de Val-d'Or est Duroking.

C'est un contrat de 5,3 millions de dollars.

La phase 3 de la revitalisation va se faire entre avril et octobre, dans le tronçon entre la 7è et la 8è rue.

Il faut refaire toutes les canalisations, qui datent dans certains cas de 70 ans, puis, après avoir refermé le ventre du centre-ville, il y aura de l'aménagement.

Une fois le tout terminé, le visage de Val-d'Or aura assurément été modifié, incluant la façon de se stationner en ville.

Céline Brindamour ne pense que ce sera nécessairement le projet qui va définir son mandat de mairesse:

«C'est un projet qui sera quand même différent que ce qui avait été prévu pour la phase 3. On a changé les plans pour les stationnements. Le gros du projet demeure qu'on va ouvrir la rue au complet.» - Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or

Les travaux, d'abord prévus en 2022, ont été repoussés d'un an pour des raisons techniques.

Les phases 1 et 2 de revitalisation ont été faites en 2020 et 2021, mais ne comprenaient pas le changement de coduties d'aqueduc, sanitaire et pluviale.