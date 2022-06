Le Musée minéralogique de Malartic fête ses 50 ans. Il a ouvert ses portes le 16 septembre 1972.

Plusieurs activités sont proposées pour souligner un demi-siècle de découvertes et d'éducation. Dès maintenant, l'exposition temporaire «Le musée, 50 ans au coeur du monde minier» est lancée. Elle regroupe des dates et des faits marquants de l'histoire du musée.

«On doit ça avant tout aux bénévoles. Depuis 50 ans, ils se sont impliqués. La question qui revient souvent, c'est «ça appartient à qui le musée?» C'est ça, c'est un conseil d'administration et des bénévoles qui gèrent cet organisme à but non lucratif.», partage le directeur général du Musée minéralogique de Malartic, Jean Massicotte.

En cours d'année, la direction va aussi bonifier ses trousses éducatives, produire une carte postale minière virtuelle et réaliser un podcast. Les visites scolaires sont toujours nombreuses et il y aura des concours avec des prix à gagner.