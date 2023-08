La mairesse de Val-d'Or, Céline Brindamour, a atteint un plateau peu banal lundi le 21 août.

Elle a pris part à sa 500è séance du conseil municipal de Val-d'Or en carrière.

Ça inclut ses années comme conseillère, puis maintenant comme mairesse.

Céline Brindamour a représenté le quartier Sullivan pendant 20 ans avant de se lancer à la course à la mairie en 2021 et de remporter l'élection.

«Avec deux maires différents, des projets différents d'un maire à l'autre et des collègues différents. Ça m'a donné le temps de m'arrêter et de repenser à toutes ces années-là. Ça fait 22 ans que je suis au conseil à Val-d'Or et j'avais fait quatre ans à Sullivan. Ça fait 26 ans que je roule ma bosse.» - Céline Brindamour, mairesse de Val-d'Or

Plusieurs proches et membres d'anciens conseils de ville étaient sur place pour sa 500è et les Foreurs de Val-d'Or de la LHJMQ lui ont remis un chandail à son nom et au chiffre 500 pour souligner l'événement.

En tant qu'élue, elle a été conviée à 508 séances et a été présente 500 fois.

Céline Brindamour a longtemps été la responsable des dossiers Sports, dont les Foreurs, au conseil municipal.

Elle n'a pas encore annoncé ses couleurs en vue de l'élection municipale de 2025.