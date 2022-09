Le CPE Bambin et Câlin de Malartic agrandit.

Québec octroie 80 places alors que justement, les listes d'attentes sont pleines. Le CPE a plus de 240 noms en banque.

Si tout va bien, la nouvelle installation sera prête pour 2024.

D'ici là, il faut construire les nouveaux locaux et embaucher 20 éducatrices.

Le directeur général du CPE Bambin et Câlin, Yves Marcotte :

«Il faut être très imaginatifs. De notre côté, on s'est donné comme moyen de payer les formations, d'envoyer nos éducatrices à l'école pendant qu'elles travaillent et d'assumer les frais. Ça nous permet d'avoir de la populaion locale. La plupart des éducatrices qu'on embauche viennent de Malartic ou des environs. Pour nous, c'est encore plus payant.»

Le CPE Bambin et Câlin compte déjà 132 places.