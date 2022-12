La MOdite belle récolte Poirier ne dérougit pas, loin de là.

Pour sa cinquième édition cette année, l'événement a permis de recueillir pas moins de six remorques de denrées non périssables. Ça éclipse le record précédent.

L'entièreté des dons sera remise aux comités des paniers de Noël de Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Malartic et Amos.

Les organisations s'occuperont par la suite de distribuer la nourriture aux familles dans le besoin.

« Six remorques de bonheur, de chips, de chocolats, de bonbons et de biscuits. On remercie tous les gens qui ont donné au cours des dernières semaines. Il n'y avait pas de petits dons parce qu'au total, ça a fait un gigantesque don qui nous amène à cette édition record. On est super content d'avoir ajouté Amos et on espère ajouter d'autres villes au cours des prochaines années. »

- MO (Éric Morissette), instigateur de la récolte et animateur dans Le Boost à Énergie