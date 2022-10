L'Abitibi-Témiscamingue voit plusieurs de ses indicateurs socio-économiques s'en aller à la hausse.

C'est un des constats du Panorama des régions du Québec de l'Institut de la statistique du Québec.

Par exemple, entre 20217 et 2021, la proportion de la population avec un diplôme postsecondaire est passée de 63% à 69%, le revenu par habitant a crû de plus de 3 000$ et la valeur moyenne des résidences unifamiliale est passée de 188 000$ à 213 000$.

Le produit intérieur brut de l'Abitibi-Témiscamingue provient à presque 40% des secteurs des mines, de la construction et de la santé.

Aussi, entre 2015 et 2019, l'Abitibi-Témiscamingue est la seule région du Québec où le taux de faible revenu des couples sans enfants a diminué.