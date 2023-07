Un homme de 35 ans a perdu la vie dans un accident de la route au cours de la nuit dernière sur la 117.

La tragédie s'est produite peu après 1h00, ce lundi 10 juillet 2023, près du chemin Bousquet, non loin de la côte Joannès, à Rouyn-Noranda.

Un premier véhicule a dévié de sa voie pour frapper un autobus.

«Une personne se trouvait à bord du véhicule et elle a été conduite au centre hospitalier où, malheureusement, son décès a été constaté», explique la porte-parole de la Sûreté du Québec, Valérie Beauchamp.

Mme Beauchamp précise par ailleurs qu'un enquêteur en scène de collision s'est rendu sur place «afin d'analyser l'événement et de déterminer les causes et circonstances de cette collision». La route 117 a été fermée pendant plusieurs heures.

Cinq personnes se trouvaient à bord de l'autobus au moment de l'impact. Seul le conducteur a été traité pour des blessures mineures.

Selon la SQ, plusieurs pistes étaient évaluées lundi en fin d'avant-midi, dont celle que la victime se serait endormie au volant, ou que le véhicule qu'il conduisait aurait subi un problème mécanique.