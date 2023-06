Les Foreurs n'ont pas chômé à l'ouverture de la période des transactions dans la LHJMQ.

Ce n'était plus un secret, le vert et or s'est départi du gardien Mathys Fernandez et du quatrième choix au total du prochain repêchage. En retour, l'équipe met la main sur deux choix de premier tour, dont un cette année, deux choix de deuxième tour et trois autres sélections.

Les Foreurs ont aussi effectué trois autres échanges qui contiennent que des choix. Au final, l'équipe repêchera cinq fois dans le top 50 et bénéficiera de trois choix de première ronde en 2024.

Ils ont toutefois envoyé un quatrième choix à Gatineau pour faire l'acquisition de défenseur de 20 ans Charles-Antoine Pilote.

«Ce n'est pas qu'on voulait échanger le #4 et Mathys Fernandez, mais c'était une nécessité. Notre banque de choix était dégarnie. Dans les sept choix, ce sont des très bons choix, très tôt dans les rondes. C'est très bien payé de la part des Saguenéens. Aussi, on fait l'acquisition d'un défenseur expérimenté, on n'a jamais assez de gros bonshommes dans notre alignement», a expliqué Maxime Desruisseaux, entraîneur-chef et directeur général de l'équipe.

Avec ces transactions, les Foreurs semblent vouloir retarder quelque peu leur prochain cycle et miser lorsqu'en maturité avec des joueurs natifs des années 2007 et 2008.

Dans un échange plus mineur, Val-d'Or envoie le défenseur valdorien Noah Cousineau aux Tigres de Victoriaville en retour de l'attaquant Mathys Lapointe.