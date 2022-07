La minière Agnico Eagle est prête à lancer la construction de son prochain bébé, la mine Akasaba Ouest.

Le gisement d'or et de cuivre se trouve à l'est de Val-d'Or et aura une durée de vie de sept ans, incluant la construction de deux ans.

Agnico Eagle dit avoir consulté la population, les voisins et les communautés autochtones. Le projet a obtenu toutes les autorisations après son passage devant le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) et aura des retombées de 300 millions de dollars pour la région.

Le vice-président Québec d'Agnico Eagle, Daniel Paré,estime que la mine laissera la plus petite empreinte écologique possible :

«Ça va nous permettre d'utiliser nos installations de traitement du minerai des mines Goldex et LaRonde et de maximiser l'utilisation des parcs à résidus existants. On ne va pas vers la construction de neuf. Il y a eu beaucoup de travail, je suis très fier des gens qui ont travaillé sur le projet.»

Akasaba Ouest va aussi générer 100 emplois dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre.

Le directeur général de la mine Goldex, Jocelyn Gélinas, va aussi gérer la nouvelle mine :

«Le défi que ça représente est de taille. On est à proximité de la ville de Val-d'Or, donc c'est un peu plus facile d'aller chercher des employés. On ne voit pas de problèmes pour 100 employés. Ça fait partie du projet de faire de la formation, des emplois et des retombées pour les communautés autochtones. C'est un bassin de main-d'oeuvre qui existe. C'est une belle synergie et le projet est près de leurs communautés.»

Agnico Eagle a aussi prévu compenser les impacts de ses activités sur l'habitat du caribou en créant de nouvelles zones d'habitation, en fermant des anciens chemins forestiers et en faisant du reboisement.

Quand la mine à ciel ouvert aura cessé la production, Agnico Eagle va faire de la revégétalisation, l'ennoiement de la fosse et le recouvrement des stériles.