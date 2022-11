La minière Agnico Eagle veut être la seule propriétaire de la mine Canadian Malartic et dépose une offre en ce sens.

Présentement et depuis 2014, Agnico Eagle est copropriétaire de la mine avec Yamana Gold, mais elle lui offre de racheter son 50%.

Les parts seraient d'abord vendues à Pan American, qui revendrait les actifs à Agnico Eagle.

Cette offre arrive alors que la Sud-Africaine Gold Fields veut aussi le 50% de Yamana Gold.

L'offre d'Agnico Eagle serait cependant supérieure à sa rivale de 15%.

«Ce n'est pas une mauvaise chose, mais on souhaite que, comme ils ont beaucoup de mines, qu'il n'y ait pas de pertes d'emplois via centralisation. C'est un bon signe pour le futur de Malartic, avec la mine Oddysey et d'autres mines qui pourraient se développer.»

- Martin Ferron, maire de Malartic