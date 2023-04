L'agrandissement de l'Hôpital d'Amos franchit une nouvelle étape. Le gouvernement québécois annonce élaborer son dossier d'affaires.

Le projet vise à moderniser les soins intensifs et les unités d'urgence en ajoutant notamment cinq civières et deux lits. Lors d'une autre phase, un nouveau bloc opératoire sera aménagé sur un étage additionnel.

«Félicitations à Suzanne Blais qui travaille le dossier de façon très professionnelle. On est très heureux de voir que les sommes d'argent pour l'élément d'affaires se mettent en branle. Le bloc opératoire doit venir se poser sur le dessus de la nouvelle urgence qui sera construite. On voit vraiment des gestes concrets. On travaille aussi à ce qu'on puisse faire accélérer le processus aussi pour le bloc opératoire», explique le député caquiste d'Abitibi-Est et adjoint parlementaire du ministre de l’Économie volet développement économique régional, Pierre Dufour.

Par la bande, ces investissements de 146 M$ vont contribuer directement à l'attractivité et à la rétention des professionnels en soins.

Le gestionnaire du projet sera la Société québécoise des infrastructures (SQI).