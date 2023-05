Amos tente toujours de trouver une solution pour son eau.

Parmi les plus pures au monde, l'eau d'Amos doit être chlorée depuis quelques années, en raison de divers problèmes, dont l'infiltration du réseau.

La Ville a refait plusieurs canalisations dans le passé et il en reste encore.

Et maintenant, le pépin est au bassin de surpression.

Le maire d'Amos, Sébastien d'Astous, parle de deux options pour la suite des choses:

«On pense à la réparation du bassin et des fuites du bassin avec des écoulements dans le bâtiment. Ce serait à peu près cinq millions de dollars. Sinon on peut construire un nouveau réservoir, un peu plus petit, pour 7,5M$.»

Amos cherche un programme qui sera adapté à sa demande pour éviter de devoir refiler une facture entière aux contribuables.