Un Comité de suivi est fondé à Amos dans le but d'inclure le bloc opératoire dans les travaux d'agrandissement de l'Hôpital.

Ce Comité de suivi, qui comprend notamment des citoyens, des chirurgiens ainsi que le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, souhaite d'abord s'assurer que la réfection de l'urgence et des soins intensifs se réalise vraiment. Québec a donné le feu vert à ce projet en 2019.

Maintenant, à l'aube des prochaines élections provinciales, le temps est venu pour le Comité de faire pression sur le gouvernement afin qu'il inclue dans ce projet majeur le bloc opératoire.

«C'est beau l'urgence, mais on a un bloc opératoire qu'il faut aussi réaliser. Il n'est pas traité comme une deuxième phase présentement. Il est vraiment traité comme un prochain dépôt de projet. Pour nous, c'est essentiel de maintenir notre bloc opératoire de qualité à Amos. On fait plus de la moitié des opérations en Abitibi-Témiscamingue. Pour moi, en construction, tu t'installes et tu mobilises des équipements et des grues. Pourquoi ne pas monter tout de suite la structure ? On ne veut pas que ça se fasse dans 15 ans.», explique le maire d'Amos, Sébastien D'Astous.

Ce Comité de suivi assure travailler étroitement avec la députée caquiste en Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, ainsi que le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT).