Amos créer deux autres postes de pompiers à temps complet.

Ils sont immédiatement comblés par Mélanie Plante Lacourse et François-Albert Bergeron.

Ça porte à six le nombre de pompiers à temps plein en ville.

Initialement, lors de l'affichage, 12 personnes avaient manifesté de l'intérêt et cinq ont été rencontrées en entrevue. Deux sont retenues. Leur entrée en poste se fera bientôt.

À lire aussi: Val-d'Or a trouvé son homme comme chef des pompiers

Des postes nécessaires

Le maire suppléant d'Amos, Pierre Deshaies, est d'avis que les postes de pompiers à temps plein sont importants.

«Avec la pénurie de main-d'oeuvre, les entreprises sont réticentes à laisser aller les pompiers volontaires et ça devient difficile de rassembler une équipe rapidement quand c'est nécessaire. Là, on va avoir des ressources tout le temps disponibles», affirme-t-il.

M. Deshaies est convaincu, qu'au final, les postes vont se rentabiliser.

«On a évalué les coûts budgétaires et on a calculé qu'avec les différents travaux qu'on faisait faire à heures supplémentaires, on est capable de financer ces postes», croit-il.

À noter que les pompiers peuvent être affectés aux travaux publics lorsque leur emploi du temps le permet.

En 2022, les pompiers d'Amos ont effectué 164 sorties en tout genre.

L'équipe totale de pompiers, incluant ceux à temps partiel, est à 34. Idéalement, il y en aurait 40 si elle était complète.