Amos se donne une structure pour le télétravail de ses employés.

Ce terme était peut-être peu utilisé avant mars 2020, mais maintenant, c'est une réalité incontournable.

Évidemment, ce sera parfois du cas par cas et tous les métiers ne se prêtent pas au télétravail, mais le conseil de ville est conscient qu'elle doit garder une porte ouverte.

«On ne vise pas du télétravail pour tous. L'objectif, c'est d'être plus souple et d'avoir du gros bon sens. On ne veut pas de télétravail à l'extérieur de la région. On veut permettre de concilier travail et famille.»

- Sébastien d'Astous, maire d'Amos

À Amos, comme ailleurs, il y a pénurie de main-d'oeuvre et les élus ne voudraient pas échapper de bons candidats par une structure trop rigide.

