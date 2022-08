Amos et la MRC d'Abitibi déposent le devis technique en vue de l'obtention des Jeux du Québec.

Le moment visé serait l'hiver 2026 et Amos est dans les trois finalistes de Sports Québec avec Victoriaville et Blainville.

Il faudra l'appui de plusieurs municipalités de la région pour tenir un tel événement, dont Barraute et son Mont-Vidéo ainsi que Val-d'Or et son Club Sports Belvédère.

Le cahier de candidature est volumineux, à 200 pages, et traduit le sérieux du comité de mise en candidature.

«On veut les avoir. On travaille pour. On met en place tout ce qu'il faut et les énergies nécessaires. Il y a eu un travail colossal de fait par l'équipe. Il y a une implication importante.», explique son président Guy Baril.

De tels jeux regroupent plus de 3000 athlètes, 2000 bénévoles et ont des retombées économiques de 12 M$ pour un milieu.

La prochaine étape, en septembre, sera une visite de Sports Québec. Il y aura d'autres étapes jusqu'à la décision finale en septembre 2023.

Un point qui pourra jouer en faveur d'Amos-Région, c'est que 95% de l'hébergement des visiteurs sera fait dans un rayon de 2,5 km.

Amos a déjà tenu les jeux à l'hiver 1978 et à l'été 2005. La recherche des bénévoles est entamée.