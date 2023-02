Amos doit refaire le toit du Pavillon Lucippe-Hivon.

C'est ce qui était à l'époque la glace principale de l'aréna municipal, mais qui est devenu la glace 2 quand le Complexe sportif Desjardins a vu le jour, en 2017.

La Ville avait un peu de temps pour faire les travaux à ce moment et s'était laissé un peu de temps, mais il faut maintenant y aller.

«Quand on a fait l'agrandissement, on a jointé la nouvelle et l'ancienne partie. On n'avait pas touché la toiture, elle était encore potable. On savait qu'on avait une couple d'années, là, c'est essentiel, on a des fuites. On ne veut pas que ça affecte la structure par l'eau et faire pourrir les arches.

- Sébastien d'Astous, maire d'Amos

C'est l'entreprise régionale Toiture Bon Prix qui rafle le contrat de presque 800 000$.

La Pavillon porte le nom de Lucippe Hivon pour rendre hommage à un pionnier de la ville. Il a été construit en 1948. Il compte 840 places assises et héberge les Comètes d'Amos au hockey BB, le Club de patinage artistique et l'association du hockey mineur.

UN SECTEUR DE PLUS EN PLUS POPULAIRE

Par ailleurs, le maire est très satisfait de ce secteur de la Ville, qui a subi une cure de rajeunissement dans les dernières années et qui a vu l'ajout de beaux attraits, dont la patinoire de dek hockey, le skate park et la nouvelle maison des jeunes. Selon Sébastien d'Astous, c'est un endroit prisé à Amos:

«Aujourd'hui, toute la population en profite de ce secteur revampé. C'est parfait, parce que H2O veut utiliser de plus en plus le secteur pour ses festivités estivales.»

Amos compte 14 000 habitants.