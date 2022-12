Véritable bombe dans le monde du sport, alors qu'Amos et la MRC d'Abitibi retirent leur candidature pour la finale provinciale des Jeux du Québec 2026.

Bien du travail avait été abattu dans les derniers mois, incluant le dépôt d'un dossier technique, sauf que cette démarche ne sera pas poursuivie.

Tout indique que le secteur d'Amos ne pensait pouvoir avoir les ressources humaines, matérielles et financières pour aller de l'avant.

Il faut notamment amasser une somme de 2.5M$ en dons et subventions. La Ville d'Amos n'a notamment pas pu donner son aval financier au projet.

«Par rapport à 2005, les Jeux coûtaient deux millions. Là, on est rendu à 7.3M$ et plus. Ça devient très lourd pour un seul milieu de 15 000 habitants. Sport Québec est très au fait aussi de ça, pour les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue, où les Jeux du Québec sont un événement majeur, il faut retrouver ça. Il y aura des discussions à plusieurs niveaux.»

- Daniel Asselin, directeur général de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue

Les deux autres finalistes restants pour les Jeux de 2026 sont Victoriaville et Blainville.